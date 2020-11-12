Ответные санкции России, перенос ярмарки non/fiction и другие новости дня

В России за сутки от коронавируса умерли рекордное количество людей — 439. Общее число зарегистрированных случаев COVID-19 увеличилось на 21 608 и достигло 1 388 168.

Из‑за роста заболеваемости правительство Москвы посоветовало магазинам и фуд-кортам ввести систему входа по QR-коду. Пока система чекинов обязательна только для ночных клубов и баров.

Россия ввела санкции против Германии и Франции. Это ответная мера на санкции ЕС из‑за отравления Алексея Навального.

Более 900 уголовных дел завели в Беларуси за полгода с начала президентской кампании. Тем временем в стране арестовали двух котов за участие их хозяйки в акциях протеста.

«ВКонтакте» начала маркировать паблики ВИЧ-отрицателей как потенциально опасные. Теперь при посещении таких сообществ всплывет предупреждение, что материалы в них могут нанести вред здоровью.

Карен Шаинян собрал круглый стол с трансгендерными людьми и Владимиром Познером в своем ютьюб-шоу. Они поговорили о депрессии, сложностях перехода и правовых трудностях для трансперсон.

Книжную ярмарку non/fiction перенесли на март. Это попросил сделать экспертный совет мероприятия из‑за коронавируса.

В Москве устроили акцию в поддержку Артема Дзюбы после скандала с видео, где он мастурбирует. Полиция попыталась задержать активисток, но они разбежались.

В Карелии построили бутафорский концлагерь для малолетних узников. Он нужен, чтобы возить туда школьников и воспитывать в них патриотизм.

Президент Туркменистана открыл золотой памятник алабаю. Монумент поставили, чтобы проявить «почтение и уважение» к этим собакам.

Дэвид Финчер заключил эксклюзивный контракт с Netflix, в рамках которого выпустит на платформе байопик «Манк». Арнольд Шварценеггер снимется в шпионском шоу Netflix — это будет его первая большая роль в сериале.

AC/DC выпустили песню «Realize» — второй сингл с грядущего альбома. Сама пластинка выйдет 13 ноября — уже завтра.

В Петербурге 21 и 22 ноября пройдет Art Weekend. Он объединит более 40 петербургских площадок современного искусства.

Coca-Cola запустила новогоднюю кампанию «Будьте ближе как никогда раньше». Главный приз — путешествие для двоих на Северный полюс. Для участия в конкурсе нужно регистрировать коды под новогодними крышками бутылок Coca-Cola, Fanta или Sprite, затем, накопив определенное количество баллов, нужно написать оригинальное поздравление близкому человеку. При этом накопленные коды можно тратить на мобильный трафик, купоны Ozon.Travel и «Яндекс Go». Итоги конкурса подведут в январе, а двухнедельное путешествие на арктическом атомоходе пройдет летом.