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Ответные санкции России, перенос ярмарки non/fiction и другие новости дня 20:52 Дайджест
Полиция и Роспотребнадзор сорвали открытие ЛГБТ-кинофестиваля «Бок о бок» 20:30
Основателя фонда Baring Vostok Майкла Калви освободили из‑под домашнего ареста 20:04
В Карелии для школьников построили копию детского концлагеря. Он нужен, чтобы воспитывать патриотизм 18:42
Роман Чимаманды Адичи признан лучшей книгой, получавшей женскую премию за художественную литературу 17:55
Власти Москвы рекомендовали магазинам и фуд-кортам подключиться к системе входа по QR-коду 17:48
Нетаньяху, Парфенов и Найшуллер примут участие в благотворительном онлайн-сборе для пожилых людей 17:31
«Лахта-центр»/Instagram Петербургский «Лахта-центр» наградили премией Emporis Skyscraper Award как «Небоскреб года»
Петербургский «Лахта-центр» наградили премией Emporis Skyscraper Award как «Небоскреб года» 17:02
«Калашников» зарегистрировал свой торговый знак для вазелина, вакцин и креветок 16:33
Art Weekend объединит более 40 петербургских площадок современного искусства в ноябре 16:24
Арнольд Шварценеггер сыграет свою первую большую роль в сериале. Он снимется в шпионском шоу Netflix 16:21
В Азии открыли новый вид обезьян — лангур Поупа. Он уже находится под угрозой исчезновения 15:50
«ВКонтакте» начала маркировать паблики ВИЧ-отрицателей как потенциально опасные 15:35
Graf Kusakin/Twitter «Все делают это»: в Москве устроили акцию в поддержку Артема Дзюбы
«Все делают это»: в Москве устроили акцию в поддержку Артема Дзюбы 15:24
Хакасские депутаты обвинили в экстремизме людей, протестующих в поддержку врачей 15:12
Президент Туркменистана открыл золотой памятник алабаю. Щенка этой породы он дарил Владимиру Путину 14:55
«Афиша Видео» составила список семи лучших русскоязычных подкастов и поговорила с их создателями 14:35
Россия ввела ответные санкции против Германии и Франции из‑за отравления Алексея Навального 14:27
Bahh Tee стал героем второй серии «Потока» — шоу об отечественной музыке сегодня 14:19
Karen Shainyan/YouTube Карен Шаинян собрал круглый стол с трансгендерными людьми и Владимиром Познером в своем ютьюб-шоу
Карен Шаинян собрал круглый стол с трансгендерными людьми и Владимиром Познером в своем ютьюб-шоу 14:05
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Ответные санкции России, перенос ярмарки non/fiction и другие новости дня

Валерия Корниенко
Сегодня в 20:52

В России за сутки от коронавируса умерли рекордное количество людей — 439. Общее число зарегистрированных случаев COVID-19 увеличилось на 21 608 и достигло 1 388 168.

Из‑за роста заболеваемости правительство Москвы посоветовало магазинам и фуд-кортам ввести систему входа по QR-коду. Пока система чекинов обязательна только для ночных клубов и баров.

Россия ввела санкции против Германии и Франции. Это ответная мера на санкции ЕС из‑за отравления Алексея Навального.

Более 900 уголовных дел завели в Беларуси за полгода с начала президентской кампании. Тем временем в стране арестовали двух котов за участие их хозяйки в акциях протеста.

«ВКонтакте» начала маркировать паблики ВИЧ-отрицателей как потенциально опасные. Теперь при посещении таких сообществ всплывет предупреждение, что материалы в них могут нанести вред здоровью.

Карен Шаинян собрал круглый стол с трансгендерными людьми и Владимиром Познером в своем ютьюб-шоу. Они поговорили о депрессии, сложностях перехода и правовых трудностях для трансперсон.

Книжную ярмарку non/fiction перенесли на март. Это попросил сделать экспертный совет мероприятия из‑за коронавируса.

В Москве устроили акцию в поддержку Артема Дзюбы после скандала с видео, где он мастурбирует. Полиция попыталась задержать активисток, но они разбежались.

В Карелии построили бутафорский концлагерь для малолетних узников. Он нужен, чтобы возить туда школьников и воспитывать в них патриотизм.

Президент Туркменистана открыл золотой памятник алабаю. Монумент поставили, чтобы проявить «почтение и уважение» к этим собакам.

Дэвид Финчер заключил эксклюзивный контракт с Netflix, в рамках которого выпустит на платформе байопик «Манк». Арнольд Шварценеггер снимется в шпионском шоу Netflix — это будет его первая большая роль в сериале.

AC/DC выпустили песню «Realize» — второй сингл с грядущего альбома. Сама пластинка выйдет 13 ноября — уже завтра.

В Петербурге 21 и 22 ноября пройдет Art Weekend. Он объединит более 40 петербургских площадок современного искусства.

Coca-Cola запустила новогоднюю кампанию «Будьте ближе как никогда раньше». Главный приз — путешествие для двоих на Северный полюс. Для участия в конкурсе нужно регистрировать коды под новогодними крышками бутылок Coca-Cola, Fanta или Sprite, затем, накопив определенное количество баллов, нужно написать оригинальное поздравление близкому человеку. При этом накопленные коды можно тратить на мобильный трафик, купоны Ozon.Travel и «Яндекс Go». Итоги конкурса подведут в январе, а двухнедельное путешествие на арктическом атомоходе пройдет летом.

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