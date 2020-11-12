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Полиция и Роспотребнадзор сорвали открытие ЛГБТ-кинофестиваля «Бок о бок»

Юлия Онодэра
Сегодня в 20:30

Открытие ЛГБТ-кинофестиваля «Бок о бок» в Петербурге не состоялось по требованию Роспотребнадзора. Сотрудники ведомства вместе с полицейскими приехали в пространство «Пальма» к началу мероприятия и вынудили отменить кинопоказ. Об этом «Афише Daily» сообщили представители «Бок о бок».

«Применяя физическую силу и грубую лексику, они потребовали освободить помещение кинопоказа. На данный момент организаторы пытаются выяснить, в чем причина, однако ради безопасности зрителей сегодняшний офлайн-показ отменен», — рассказали они.

По словам сотрудников кинофестиваля, открытие прервали по требованию депутата Виталия Милонова. Роспотребнадзору якобы нужно проверить соблюдение антикоронавирусных мер.

«Для нас ситуация со срывом фестиваля не в новинку, но мы в очередной раз не понимаем — зачем? То, что происходит сейчас, — это абсурд и полный цирк. Нет никаких оснований и объяснений действиям правоохранительных органов», — заявили организаторы «Бок о бок».

Протокол полиции, обосновывающий срыв мероприятия, пока не предъявлен. Как отмечают представители киносмотра, вместе с полицейскими и сотрудниками Роспотребнадзора пространство «Пальма» посетили участники анти-ЛГБТ- и фашистских групп.

Тем не менее организаторы «Бок о бок» не планируют прерывать фестиваль. Уже завтра в Петербурге состоится новый кинопоказ, а также творческая встреча с режиссером фильма «Ты и я» Филиппо Менегетти и актрисой Барбарой Зуковой — она пройдет онлайн в соцсетях. «Афиша Daily» составила топ-5 фильмов «Бок о бок» 2020 года.

«Этот год был непростым в плане событий для ЛГБТК-сообщества нашей страны, поэтому мы считаем, что именно сейчас, когда очень нелегко, особенно важна поддержка, забота и то самое ощущение «бок о бок», о котором фестиваль», — отметил член жюри «Бок о бок» Ренат Давлетгильдеев.

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