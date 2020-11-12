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В Карелии для школьников построили копию детского концлагеря. Он нужен, чтобы воспитывать патриотизм

Валерия Корниенко
Сегодня в 18:42

В Карелии готовят к открытию реконструкцию, которая воссоздает быт и жизнь малолетних узников финских концлагерей. Об этом сообщает ГТРК «Карелия».

Музей расположен на территории базы отдыха в деревне Ватнаволок Кондопожского района. Объект находится на стадии завершения — уже построены дощатые бараки, пулеметные и смотровые вышки.

Первые группы школьников начнут привозить в начале декабря. В рамках программы «Патриотические выходные» дети и подростки будут смотреть документальные фильмы о жизни узников концлагерей и участвовать в военно-патриотических играх.

Созданием музея занимается фонд «Открытые возможности», получивший на эти цели президентский грант в размере 2,8 млн рублей.

Изначально бутафорский концлагерь хотели построить в деревне Шайдома Кондопожского района, затем в самой Кондопоге. Однако из‑за недовольства местных жителей было решено перенести строительство в Ватнаволок.

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