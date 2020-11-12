В Карелии для школьников построили копию детского концлагеря. Он нужен, чтобы воспитывать патриотизм

В Карелии готовят к открытию реконструкцию, которая воссоздает быт и жизнь малолетних узников финских концлагерей. Об этом сообщает ГТРК «Карелия».

Музей расположен на территории базы отдыха в деревне Ватнаволок Кондопожского района. Объект находится на стадии завершения — уже построены дощатые бараки, пулеметные и смотровые вышки.