В Карелии для школьников построили копию детского концлагеря. Он нужен, чтобы воспитывать патриотизм

В Карелии готовят к открытию реконструкцию, которая воссоздает быт и жизнь малолетних узников финских концлагерей. Об этом сообщает ГТРК «Карелия».
Музей расположен на территории базы отдыха в деревне Ватнаволок Кондопожского района. Объект находится на стадии завершения — уже построены дощатые бараки, пулеметные и смотровые вышки.
Первые группы школьников начнут привозить в начале декабря. В рамках программы «Патриотические выходные» дети и подростки будут смотреть документальные фильмы о жизни узников концлагерей и участвовать в военно-патриотических играх.
Созданием музея занимается фонд «Открытые возможности», получивший на эти цели президентский грант в размере 2,8 млн рублей.
Изначально бутафорский концлагерь хотели построить в деревне Шайдома Кондопожского района, затем в самой Кондопоге. Однако из‑за недовольства местных жителей было решено перенести строительство в Ватнаволок.