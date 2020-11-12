Роман Чимаманды Адичи признан лучшей книгой, получавшей женскую премию за художественную литературу

Женская премия за художественную литературу, известная раньше как «Оранж» или «Бейлис», выбрала лучшую книгу-лауреата в своей 25-летней истории. Для этого она провела голосование среди читателей, в котором приняли участие 8500 человек.

«Победительницей победительниц» была признана нигерийская писательница и феминистка Чимаманда Нгози Адичи с ее романом «Половина желтого солнца». Она обошла таких лауреатов прошлых лет, как Зэди Смит, Андреа Леви, Лайонел Шрайвер, Роуз Тремейн и Мэгги О’Фаррелл.

«Для меня особенно трогательно получить звание «Победительница среди победительниц», поскольку эта премия впервые привлекла широкую аудиторию к моей работе, а также познакомила меня с творчеством множества талантливых писателей», — сказала Адичи.

«Половина желтого солнца» была опубликована в 2006 году, а получила женскую литературную премию в 2007-м. Ее действие происходит во время гражданской войны в Нигерии в конце 60-х годов прошлого века. На страницах романа исследуются конец колониализма, проблемы этнической принадлежности, класса, расы и расширения прав женщин. Книга получила всемирное признание, а в 2013 году на ее основе был снят фильм.

В мае 2019-го литературный критик и редактор «Афиши Daily» Егор Михайлов поговорил с Чимамандой Адичи о ее жизненном призвании, отношении к политике и узнал, могут ли мужчины быть феминистами.