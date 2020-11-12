«Калашников» зарегистрировал свой торговый знак для вазелина, вакцин и креветок

Концерн «Калашников» подал заявку на регистрацию торгового знака для продуктов питания и медицинских изделий под своим названием. На соответствующий документ на сайте Федеральной службы по интеллектуальной собственности обратили внимание «Открытые медиа».

«Калашников», к примеру, хочет зарезервировать свое название для антибиотиков и анальгетиков, медицинского вазелина и ваты, пищевых добавок и лосьона для волос. В списке также есть медицинское оборудование — шприцы и термометры, аппараты ИВЛ и медицинские маски, термометры и экзоскелеты.

Отдельный раздел посвящен пищевым продуктам. «Калашников» сможет производить под собственным брендом анчоусы и креветки, фаршированные голубцы и гуакамоле, сладости и молочную продукцию.

В 2016 году концерн регистрировал свой торговый знак для производства и продажи мебели, одежды, посуды и сувениров. Сейчас на сайте «Калашникова» можно приобрести не только оружие, но и мерч под его брендом.