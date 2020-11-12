Art Weekend объединит более 40 петербургских площадок современного искусства в ноябре

Петербургский государственный центр современного искусства (филиал Пушкинского музея) и фонд поддержки инноваций и молодежных инициатив 21 и 22 ноября проведут Art Weekend. Мероприятие пройдет в рамках 2-го Кураторского форума и объединит более 40 площадок современного искусства.
Организаторы определяют Art Weekend как «исследование текущего состояния местной арт-сцены, важное для профессионального сообщества, и большое общедоступное городское событие». Специально для него в городе готовят лекции, дискуссии, перформансы, выставки и экскурсии. Также есть специальная карта (в печатном и диджитал-формате) с указанием всех площадок и подробной публичной программой.
На территории «Ленполиграфмаш» в «Амфитеатре» организуют дискуссионную площадку, посвященную проблемам образования в сфере культуры и стратегиям коммуникации внутри и вне арт-сообщества. Участники обсудят, как сделать вузы открытыми городу, что сегодня происходит с образованием в культурной индустрии, чему искусство и наука учат друг друга и нас и другие вопросы.
Полную программу площадки можно прочитать здесь.
Посещение — строго в масках и по регистрации. Также уточняется, что вход на площадки Art Weekend возможен только по временным слотам.
Зарегистрироваться и найти расписание можно тут.
На мероприятии будут представлены: Marina Gisich Gallery, Anna Nova Gallery, MYTH Gallery, Кабинет Графики WöD, ЦВЗ «Манеж», Kunsthalle nummer sieben, Школа Masters, Музей стрит-арта, филиал Музея городской скульптуры «Мастерская Аникушина», галерея «Люда», Новый выставочный зал Музея городской скульптуры, Новая сцена Александринского театра, пространство «Стыд», арт-центр «Пушкинская 10», «Севкабель Порт», «Склад 17», Студия перформативных искусств «СДВИГ», ФотоДепартамент, Центр современного искусства имени Сергея Курехина, Antonov Gallery, Общественное пространство «Бенуа 1890», Art.ITMO.Residency, DiDi Gallery, FFTN, NAMEGALLERY, коммунальная галерея «Егорка», галерея «24X4», галерея «Борей», «ДК Розы», Екатерининское собрание, студия «Новые городские художники» и Галереешная им. Морриса Хиршфилда.