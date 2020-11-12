Art Weekend объединит более 40 петербургских площадок современного искусства в ноябре

Петербургский государственный центр современного искусства (филиал Пушкинского музея) и фонд поддержки инноваций и молодежных инициатив 21 и 22 ноября проведут Art Weekend. Мероприятие пройдет в рамках 2-го Кураторского форума и объединит более 40 площадок современного искусства.

Организаторы определяют Art Weekend как «исследование текущего состояния местной арт-сцены, важное для профессионального сообщества, и большое общедоступное городское событие». Специально для него в городе готовят лекции, дискуссии, перформансы, выставки и экскурсии. Также есть специальная карта (в печатном и диджитал-формате) с указанием всех площадок и подробной публичной программой.

На территории «Ленполиграфмаш» в «Амфитеатре» организуют дискуссионную площадку, посвященную проблемам образования в сфере культуры и стратегиям коммуникации внутри и вне арт-сообщества. Участники обсудят, как сделать вузы открытыми городу, что сегодня происходит с образованием в культурной индустрии, чему искусство и наука учат друг друга и нас и другие вопросы.

Полную программу площадки можно прочитать здесь.