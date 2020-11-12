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В Азии открыли новый вид обезьян — лангур Поупа. Он уже находится под угрозой исчезновения

Валерия Корниенко
Сегодня в 15:50

Ученые нашли в джунглях Мьянмы новый вид приматов из семейства мартышковых и дали ему название Popa langur (лангур Поупа). Подробности открытия опубликованы в журнале EurekAlert.

Обезьяны живут на деревьях и питаются листьями. Характерная особенность их внешности — белые кольца-отметины вокруг глаз, напоминающие очки, и меховой гребень на макушке. На кистях рук шерсть, наоборот, черная, что делает ее похожей перчатки.

Взрослая особь весит около восьми килограмм. От обычных лангуров представители нового вида отличаются размерами черепа, окраской меха и длиной хвоста.

Приматов назвали в честь потухшего вулкана Поупа, на склонах которого они обитают. Гора Поупа является природоохранной зоной, а на ее вершине находится святилище, которое посещают паломники. Ученые отправились на поиски нового вида, когда заметили в лесу помет, принадлежащий не известным науке обезьянам.

Сейчас насчитывается всего 200–250 особей лангуров Поупа. После открытия этот вид сразу же попал в список исчезающих.

«Охота — существенная, но не основная проблема. Гораздо большую угрозу представляет сжимание и фрагментация их среды обитания из‑за наступления человека», — сказал Кристиан Роос из генетической лаборатории германского Центра изучения приматов в Геттингене.

Ранее в Австралии ученые открыли сразу два новых вида млекопитающих — это похожие друг на друга разновидности гигантского летучего кускуса. Теперь науке известны три вида таких животных.

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