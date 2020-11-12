Взрослая особь весит около восьми килограмм. От обычных лангуров представители нового вида отличаются размерами черепа, окраской меха и длиной хвоста.

Обезьяны живут на деревьях и питаются листьями. Характерная особенность их внешности — белые кольца-отметины вокруг глаз, напоминающие очки, и меховой гребень на макушке. На кистях рук шерсть, наоборот, черная, что делает ее похожей перчатки.

Ученые нашли в джунглях Мьянмы новый вид приматов из семейства мартышковых и дали ему название Popa langur (лангур Поупа). Подробности открытия опубликованы в журнале EurekAlert.

Приматов назвали в честь потухшего вулкана Поупа, на склонах которого они обитают. Гора Поупа является природоохранной зоной, а на ее вершине находится святилище, которое посещают паломники. Ученые отправились на поиски нового вида, когда заметили в лесу помет, принадлежащий не известным науке обезьянам.

Сейчас насчитывается всего 200–250 особей лангуров Поупа. После открытия этот вид сразу же попал в список исчезающих.

«Охота — существенная, но не основная проблема. Гораздо большую угрозу представляет сжимание и фрагментация их среды обитания из‑за наступления человека», — сказал Кристиан Роос из генетической лаборатории германского Центра изучения приматов в Геттингене.

Ранее в Австралии ученые открыли сразу два новых вида млекопитающих — это похожие друг на друга разновидности гигантского летучего кускуса. Теперь науке известны три вида таких животных.