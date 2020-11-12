«ВКонтакте» начала маркировать паблики ВИЧ-отрицателей как потенциально опасные

Теперь при посещении группы ВИЧ-диссидентов всплывет предупреждение, что материалы в ней могут нанести вред здоровью, а пользователям предложат ознакомиться с научно обоснованной информацией и рекомендациями ВОЗ .

«ВКонтакте» стала помечать сообщества, посвященные отрицанию СПИДа и ВИЧ, как содержащие потенциально недостоверную информацию. Об этом « Афише Daily » рассказали в пресс-службе соцсети.

В прошлом сентябре «ВКонтакте» начала маркировать сообщества антипрививочников. Меры против подобных страниц также приняли Facebook, Instagram и YouTube.

По данным Роспотребнадзора, в 2019 году в России жило более 1 млн людей с ВИЧ, свыше 680 тыс. из них состояли на диспансерном учете.

Недавно «Афиша Daily» поговорила с первой женщиной в России, которая открыто заявила о ВИЧ, о принятии диагноза, отношении врачей, беременности и помощи другим.