Арнольд Шварценеггер сыграет свою первую большую роль в сериале. Он снимется в шпионском шоу Netflix

Арнольд Шварценеггер сыграет свою первую большую роль в сериале. Как пишет Variety, актер снимется в шпионском шоу от Netflix.

У сериала пока нет названия; его разрабатывает сценарист и продюсер Ник Сантора («Клан Сопрано», «Обмани меня», «Побег из тюрьмы»). В центре сюжета будут герой Шварценеггера и его дочь, которую сыграет Моника Барбаро. Ее дебют — роль в фильме «Топ Ган: Мэверик», выход которого из‑за пандемии коронавируса перенесли на лето 2021 года.

Кроме того, что Шварценеггер исполнит главную роль, он выступит исполнительным продюсером сериала. Создатели заявили, что сериал будет «глобальным шпионским приключением». Когда он выйдет, пока не сообщается.

Арнольд Шварценеггер — одна из наиболее известных в мире звезд боевиков 1980-х годов. Он снялся во франшизе «Терминатор», в фильмах «Конан-варвар» и «Конан-разрушитель», «Вспомнить все», «Правдивая ложь», в комедии «Близнецы». В 2003 году он был избран губернатором Калифорнии и выступал за экологическую политику.