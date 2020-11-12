Президент Туркменистана открыл золотой памятник алабаю. Щенка этой породы он дарил Владимиру Путину

В Ашхабаде — столице Туркменистана — появился позолоченный памятник собаке породы алабай. В его торжественном открытии принял участие президент страны Гурбангулы Бердымухамедов . Мероприятие транслировали по национальному телевидению Туркмении, передает «Звезда».

По данным местных СМИ, с инициативой установки памятника некоторое время назад выступил сам Бердымухамедов. Этим жестом президент хотел «проявить уважение, почтение к беспримерной отваге и большому доброму сердцу этих замечательных животных, подчеркнув их роль в исторической судьбе нации и то место, которое они занимают в жизни народа».

В 2017 году президент Туркмении подарил щенка алабая по кличке Верный своему российскому коллеге Владимиру Путину, а спустя два года такой же подарок получил Дмитрий Медведев. Собаку назвали Айк. Кроме того, Бердымухамедов выпустил книгу «Туркменский алабай» и сочинил одноименную песню.