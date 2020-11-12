Хакасские депутаты обвинили в экстремизме людей, протестующих в поддержку врачей

В своем заявлении депутаты отметили, что в регионе действует «межрегиональная группа, которая, предположительно, имеет общее руководство и источники финансирования». Депутаты заявили, что эта группировка систематически возбуждает ненависть и унижает достоинство властей Хакасии. Провокацией авторы документа назвали несанкционированные акции, «основанные на лживой информации и направленные на подрыв авторитета».

Депутаты Верховного Совета Хакасии от КПРФ назвали людей, связанных с «Общероссийский народным фронтом», «Единой Россией» и кремлевскими политтехнологами, виновными в дестабилизации ситуации в республике. На данный момент Хакасию возглавляет оппозиционный губернатор — член КПРФ Валентин Коновалов.

Депутаты в Хакасии обвинили в экстремизме людей, выходящих на протесты в поддержку врачей. Об этом пишут «Тайга.инфо» и «Подъем» .

«То, что в Хакасии не все в порядке с коронавирусом, — этого никто не скрывает, мы об этом прекрасно понимаем, но, если сравнивать с другими регионами, Хакасия не на самом последнем месте. Идет откровенная травля. Одни и те же люди, СМИ, блогеры и телеграм-каналы откровенно терроризируют правительство и губернатора, гнобят, искажают действительность», — заявил «Подъему» один из депутатов Григорий Назаренко.

По мнению Назаренко, к травле причастен экс-глава республики Виктор Зимин и люди из его окружения. Также в ней участвуют хакасские организации, которых нынешний губернатор заставляет платить налоги, и московские политтехнологи, уверен парламентарий.

Депутаты Верховного Совета Хакасии, а также горсоветов Абакана, Саяногорска, Абазы и еще нескольких районов Хакасии обратились в ФСБ, Следственный комитет, прокуратуру и МВД. Они подписались под письмом, где попросили принять меры против протестующих: конфисковать их технику, провести «полную объективную проверку и комплекс оперативных мероприятий».

Парламентарии уверены в «незаконной финансовой деятельности фигурантов группы, в том числе получении ими возможных преступных доходов либо доходов из иностранных НКО».

В Хакасии большие проблемы с коронавирусом: у местных госпиталей недостает мощностей для того, чтобы оперативно лечить всех зараженных, а коек не хватает. 8 ноября медики Хакасии записали обращение к Путину: в видео они рассказали о плачевном состоянии региональной системы здравоохранения, которая совершенно не справляется с пандемией.

Через несколько дней появилось видео, на котором другая местная медработница, плача, просит госпитализировать 90-летнюю женщину в тяжелом состоянии. В ответ на это министр здравоохранения региона Виктор Шевченко сказал девушке, что таких, как она, «во время войны расстреливали». После этого в Хакасии начались протесты в поддержку врачей.