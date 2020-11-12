перейти на мобильную версию сайта
да
нет
новости
Новости
Петербургский «Лахта центр» наградили премией Emporis Skyscraper Award как «небоскреб года» 17:02
«Калашников» зарегистрировал свой торговый знак для вазелина, вакцин и креветок 16:33
Art Weekend объединит более 40 петербургских площадок современного искусства в ноябре 16:24
Арнольд Шварценеггер сыграет свою первую большую роль в сериале. Он снимется в шпионском шоу Netflix 16:21
В Азии открыли новый вид обезьян — лангур Поупа. Он уже находится под угрозой исчезновения 15:50
«ВКонтакте» начала маркировать паблики ВИЧ-отрицателей как потенциально опасные 15:35
Graf Kusakin/Twitter «Все делают это»: в Москве устроили акцию в поддержку Артема Дзюбы
«Все делают это»: в Москве устроили акцию в поддержку Артема Дзюбы 15:24
Хакасские депутаты обвинили в экстремизме людей, протестующих в поддержку врачей 15:12
Президент Туркменистана открыл золотой памятник алабаю. Щенка этой породы он дарил Владимиру Путину 14:55
«Афиша Видео» составила список семи лучших русскоязычных подкастов и поговорила с их создателями 14:35
Россия ввела ответные санкции против Германии и Франции из‑за отравления Алексея Навального 14:27
Bahh Tee стал героем второй серии «Потока» — шоу об отечественной музыке сегодня 14:19
Karen Shainyan/YouTube Карен Шаинян собрал круглый стол с трансгендерными людьми и Владимиром Познером в своем ютьюб-шоу
Карен Шаинян собрал круглый стол с трансгендерными людьми и Владимиром Познером в своем ютьюб-шоу 14:05
Книжную ярмарку non/fiction перенесли на март. Это попросил сделать экспертный совет ярмарки Обновлено в 14:02
МВД хочет использовать ДНК, чтобы определять возраст и расу подозреваемых 13:23
Arzamas запустил новое детское приложение «Гусьгусь». С подкастами, сказками и колыбельными 13:11
В Магнитогорске задержали следователя, который все лето воровал продукты и алкоголь из «Пятерочки» 13:05
Президент Украины Владимир Зеленский госпитализирован с коронавирусом Обновлено в 12:31
Mikhail Vasilyev/Unsplash В Беларуси арестовали двух котов за участие их хозяйки в акциях протеста
В Беларуси арестовали двух котов за участие их хозяйки в акциях протеста 11:55
Илья Лагутенко, Никсель Пиксель и Варвара Шмыкова озвучили аудиокниги для Bookmate 11:52
Отключить рекламу

Хакасские депутаты обвинили в экстремизме людей, протестующих в поддержку врачей

Федор Кузьмин
Сегодня в 15:12

Депутаты в Хакасии обвинили в экстремизме людей, выходящих на протесты в поддержку врачей. Об этом пишут «Тайга.инфо» и «Подъем».

Депутаты Верховного Совета Хакасии от КПРФ назвали людей, связанных с «Общероссийский народным фронтом», «Единой Россией» и кремлевскими политтехнологами, виновными в дестабилизации ситуации в республике. На данный момент Хакасию возглавляет оппозиционный губернатор — член КПРФ Валентин Коновалов.

В своем заявлении депутаты отметили, что в регионе действует «межрегиональная группа, которая, предположительно, имеет общее руководство и источники финансирования». Депутаты заявили, что эта группировка систематически возбуждает ненависть и унижает достоинство властей Хакасии. Провокацией авторы документа назвали несанкционированные акции, «основанные на лживой информации и направленные на подрыв авторитета».

«То, что в Хакасии не все в порядке с коронавирусом, — этого никто не скрывает, мы об этом прекрасно понимаем, но, если сравнивать с другими регионами, Хакасия не на самом последнем месте. Идет откровенная травля. Одни и те же люди, СМИ, блогеры и телеграм-каналы откровенно терроризируют правительство и губернатора, гнобят, искажают действительность», — заявил «Подъему» один из депутатов Григорий Назаренко.

По мнению Назаренко, к травле причастен экс-глава республики Виктор Зимин и люди из его окружения. Также в ней участвуют хакасские организации, которых нынешний губернатор заставляет платить налоги, и московские политтехнологи, уверен парламентарий.

Депутаты Верховного Совета Хакасии, а также горсоветов Абакана, Саяногорска, Абазы и еще нескольких районов Хакасии обратились в ФСБ, Следственный комитет, прокуратуру и МВД. Они подписались под письмом, где попросили принять меры против протестующих: конфисковать их технику, провести «полную объективную проверку и комплекс оперативных мероприятий».

Парламентарии уверены в «незаконной финансовой деятельности фигурантов группы, в том числе получении ими возможных преступных доходов либо доходов из иностранных НКО».

В Хакасии большие проблемы с коронавирусом: у местных госпиталей недостает мощностей для того, чтобы оперативно лечить всех зараженных, а коек не хватает. 8 ноября медики Хакасии записали обращение к Путину: в видео они рассказали о плачевном состоянии региональной системы здравоохранения, которая совершенно не справляется с пандемией.

Через несколько дней появилось видео, на котором другая местная медработница, плача, просит госпитализировать 90-летнюю женщину в тяжелом состоянии. В ответ на это министр здравоохранения региона Виктор Шевченко сказал девушке, что таких, как она, «во время войны расстреливали». После этого в Хакасии начались протесты в поддержку врачей.

Котик «Афиши Daily» присылает ровно одну хорошую новость в день. Его всегда можно прогнать и отписаться.

  • Московское метро 31 декабря впервые будет работать круглосуточно

    daily.afisha.ru

  • Сергей Шнуров записал курс лекций о русском искусстве XX века для Arzamas

    daily.afisha.ru

  • Робби Уилльямс выступит в России осенью 2017 года

    daily.afisha.ru
События недели на afisha.ru
биография
Цой
Еще один байопик о легендарном рок-музыканте
инди
Антоха MC
Главная звезда доброго рэпа в России
исторический
Дорогие товарищи!
Драма Андрея Кончаловского про расстрел рабочей демонстрации
премьеры
Горбачев
Евгений Миронов и Чулпан Хаматова в роли четы Горбачевых
драма
Еще по одной
Алкодрама Томаса Винтерберга
комедия
Непосредственно Каха
Южнороссийская комедия на максимально глупом вайбе
Рекомендации партнеров

Другие материалы по темам

Теги
КПРФ
Тайга.инфо
Единая Россия
ФСБ
СКР
Генпрокуратура РФ
МВД
Люди
Валентин Коновалов
Виктор Зимин
Виктор Шевченко
Афиша Daily Рекламодателям Редакция Теги Авторы Рубрики Спецпроекты Архив
Афиша Daily в соц.сетях
Проекты «Афиши» Afisha.ru Афиша Дети Приложение «Афиши» Путеводители «Афиши» Афиша-Сериалы Eda.ru Пикник «Афиши»
Мобильная версия
Нашли ошибку? Выделите ее и нажмите Ctrl + Enter
Нажимая кнопку «Подписаться», вы соглашаетесь c Правилами рассылок
18+
© 1999–2020 ООО «Компания Афиша»
Пользовательское соглашение
Ошибка в тексте
Отправить