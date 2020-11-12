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Bahh Tee стал героем второй серии «Потока» — шоу об отечественной музыке сегодня

Федор Кузьмин
Сегодня в 14:19

В онлайн-кинотеатре «Premier» вышла вторая серия документального фильма «Поток» об отечественной музыке сегодня. Фильм посвящен музыканту Bahh Tee и его лейблу Zhara Music. Посмотреть видео можно здесь.

«HammAli & Navai, Rauf & Faik, Jony. Вершины музыкальных чартов. Они ездят на «Феррари» и собирают стадионы. А их «кальян-рэп» называют монотонным и бездушным. Кто стоит за ними? Почему они так популярны?», — говорится в описании к видео.

Фильм расскажет о том, как Bahh Tee (настоящее имя — Бахтияр Алиев) бросил работу и записал свой первый хит, а через несколько лет основал лейбл и подписал на него перечисленных выше артистов.

Предыдущий выпуск «Потока» вышел в ноябре 2019 года. Первую часть посвятили продюсеру «Грибов», Луны, Quest Pistols Show и «Нервов» Юрию Бардашу. Второй выпуск должен был появиться весной 2020 года, но его выход отложили.

Создателями «Потока» — «сериала о людях, создающих актуальную музыку», — стали музыкальный журналист, в прошлом обозреватель журнала «Афиша» Александр Горбачев и Павел Карыхалин из студии Stereotactic. Новые эпизоды сериала выйдут весной 2020 года.

В 2019 году онлайн-кинотеатр Premier начал снимать документальные фильмы. Первой премьерой стал вышедший 7 ноября фильм Романа Супера «С закрытыми окнами» про рэпера Децла (Кирилла Толмацкого).

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