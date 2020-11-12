Карен Шаинян собрал круглый стол с трансгендерными людьми и Владимиром Познером в своем ютьюб-шоу

Герои рассказали о своем опыте и о том, как родители отнеслись к их трансгендерности. Вместе с Познером они поговорили о депрессии, сложностях перехода и правовых трудностях для трансперсон.

«Когда летом я услышал о поправках в Семейный кодекс, я сразу подумал, что нужно снять это видео, в котором будут представлены транслюди и представит их гораздо более известный журналист, чем я. Поправки сделали бы жизнь трансперсон сильно хуже. Брак, усыновление и много что еще стало бы для них невозможно. Такие законы принимаются всегда из популизма: якобы «народ» поддержит расчеловечивание тех, кого не видно, не слышно и не понятно. Я тогда подумал, что хорошим противоядием будет сделать так, чтобы трансперсон увидели, услышали и поняли как можно больше людей. Поэтому мне нужна была суперзвезда, и я благодарен Владимиру Познеру, что он согласился», — написал Шаинян.

20 октября правительственная комиссия по законопроектной деятельности не поддержала пакет поправок Елены Мизулиной в Семейный кодекс, которые запрещают трансгендерным персонам вступать в брак, менять пол в паспорте и усыновлять детей.

«Может показаться, что чиновники и политики все так хорошо за нас решили и вопрос исчерпан. Это неправда. Мизулина готовит ответный удар, пишет, что поправки поддержали в 44 регионах. Моя задача сделать так, чтобы в 44 регионах поддерживали не ее, а нас с Познером. Еще может показаться, что проблемы транслюдей не важны, потому что это совсем крошечная экзотическая группа. Это тоже не так: гендерной дисфорией в мире страдают от 0,5% до 1% населения. Значит, в России это около миллиона человек», — отмечает журналист.