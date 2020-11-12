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В Магнитогорске задержали следователя, который все лето воровал продукты и алкоголь из «Пятерочки»

Валерия Корниенко
Сегодня в 13:05

В Магнитогорске возбудили дело против следователя МВД, подозреваемого в систематических кражах продуктов и алкоголя из магазинов. Об этом сообщает пресс-служба управления Следственного комитета по Челябинской области.

Дело возбуждено по ч. 1 ст. 158 УК (кража). По версии следствия, полицейский на протяжении нескольких месяцев — с июня по сентябрь 2020 года — воровал товары в сетевом магазине Магнитогорска.

В областном управлении МВД отметили, что дело заведено по материалам службы собственной безопасности ведомства. Следователя на время отстранили от работы, но, если его вина подтвердится, он будет уволен.

О том, что следователя в Магнитогорске задержали по подозрению в краже продуктов и алкоголя из магазинов сети «Пятерочка», 12 ноября писал Znak.com со ссылкой на источники. По их словам, мужчина на кассе самообслуживания часто пробивал дорогой товар как дешевый, а за алкоголь не платил вообще. Например, вместо конфет он сканировал сухарики, а вместо орехов — лук.

Полицейского вычислили в октябре, когда с полки пропала бутылка дорогостоящего алкоголя. Сумма ущерба от его действий составила примерно 40 тыс. рублей.

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