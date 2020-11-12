МВД хочет использовать ДНК, чтобы определять возраст и расу подозреваемых

В российском МВД допустили использование технологий, которые позволят определять возраст и расу человека по ДНК. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на пресс-центр министерства внутренних дел.

Подобные технологии помогут расследовать и раскрывать тяжкие преступления, уверены в МВД. Сейчас возможность их использования прорабатывает экспертно-криминалистический отдел. Помимо биогеографического происхождения и возраста исследование ДНК поможет узнавать цвет глаз, волос и кожи.

В министерстве уточнили, что современные технологии, позволяющие использовать больше информации, как правило, конфиденциальны. В 2020 году специалисты министерства опробовали и усовершенствовали методики молекулярно-генетического анализа ДНК. Они также создали технологическую базу для секвенирования — так называются совокупные методы расшифровки геномной последовательности.

В 2020 году сотрудники МВД прорабатывали возможности использования ДНК-анализа для молекулярно-генетической идентификации в рамках научно-исследовательских работ. В следующем году министерство планирует продолжить эти работы.

В сентябре МВД предложило обязать иностранцев, находящихся в России более 30 дней, сдавать отпечатки пальцев, фотографироваться, получать электронный ID и проходить осмотр у врача. Электронные ID, по задумке министерства, должны заменить бумажные миграционные карты.

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