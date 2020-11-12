Илья Лагутенко, Никсель Пиксель и Варвара Шмыкова озвучили аудиокниги для Bookmate

Сервис Bookmate Originals начал выпускать аудиокниги и подкасты для подписчиков. В записи приняли участие известные российские артисты, а для первых аудиорелизов выбрали книги издательств Individuum и Popcorn Books, рассказали представители сервиса «Афише Daily».

Так, Илья Лагутенко озвучил экопредостережение «Необитаемая земля», актриса Варвара Шмыкова («Чики») — книгу «Саморазвитие по Толстому», а Ника Водвуд, известная также как Никсель Пиксель, — бестселлер о связанных с женским телом предубеждениях «Тело дрянь».

В декабре одним из главных релизов станет новый сборник Бориса Акунина «Сказки народов мира». В его записи приняли участие Ингеборга Дапкунайте, Анна Чиповская, Вениамин Смехов, Егор Бероев, Юлия Пересильд, Александр Филиппенко, Игорь Ясулович, Александр Клюквин и Сергей Чонишвили.

Некоторые авторы сами читают свои произведения. Так вышли аудиоверсии книг «Как работает пропаганда» Тамары Эйдельман и «Соль земли» Дарьи Бобылевой. Готовятся к выходу «Федиатрия» Федора Катасонова и «Под фартуком» Ивана Шишкина.

Как отмечают представители Bookmate, новые эксклюзивные релизы появляются на сайте в разделе «Только у нас».

Аудиокниги — популярный формат, и этот сегмент книжного рынка активно растет, считает директор Bookmate по маркетингу Алексей Докучаев.

«У Bookmate один из лучших аудиокаталогов в России, и он будет пополняться не только отличными новыми аудиокнигами, но и новыми экспериментальными формами», — рассказал Докучаев.

В августе сервис выпустил книгу журналистки и литературного критика Елены Макеенко «Важные вещи. Путеводитель по новейшей русской прозе». Сборник текстов журналистки вышел спустя год после того, как она ушла из жизни.