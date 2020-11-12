В России за сутки выявили 21 608 случаев коронавируса в 85 регионах, сообщает оперштаб по ситуации с заболеванием. Это на 1757 заражений больше, чем накануне, и немного уступает максимальному значению от 9 ноября.
Больше всего новых заболевших в Москве, Петербурге, Московской, Нижегородской и Архангельской областях, Красноярском крае, Свердловской и Воронежской областях.
Число смертей рекордное — 439 за последние 24 часа. С начала эпидемии скончалось 32 032 пациента. Выздоровели за сутки 18 811 человек, за весь период — 1 388 168. Общее число зарегистрированных случаев COVID-19 увеличилось в России до 1 858 568. Количество активных случаев на данный момент — 438 368.
В мире, по данным Университета Джонса Хопкинса, число заразившихся коронавирусом превысило 52,1 млн человек, свыше 1,2 млн из них умерли, более 33,9 млн выздоровели. Россия находится на четвертом месте по числу заражений, на первом — США (10,4 млн), на втором — Индия (8,6 млн), на третьем — Бразилия (5,7 млн).