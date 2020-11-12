В России за сутки выявили 21 608 случаев коронавируса в 85 регионах, сообщает оперштаб по ситуации с заболеванием. Это на 1757 заражений больше, чем накануне, и немного уступает максимальному значению от 9 ноября.

Больше всего новых заболевших в Москве, Петербурге, Московской, Нижегородской и Архангельской областях, Красноярском крае, Свердловской и Воронежской областях.