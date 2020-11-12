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Хорватский футболист узнал, что болен COVID-19, прямо во время игры

Федор Кузьмин
Сегодня в 11:04

Сборная Хорватии по футболу проводила товарищеский матч против команды Турции в Стамбуле 11 ноября. Во время игры стало известно, что у защитника Домагоя Виды положительный тест на коронавирус, пишет ТАСС со ссылкой на пресс-службу Хорватского футбольного союза.

Штаб сборной Хорватии получил информацию о заражении Виды после первого тайма. Во втором тайме защитник уже не участвовал — его заменили в перерыве. Теперь футболист проведет несколько дней в самоизоляции в Стамбуле.

Все футболисты сборной Хорватии сдали тесты на коронавирус в понедельник, 9 ноября, уточняется в сообщении пресс-службы футбольного союза страны. Затем тестирование провели утром перед матчем. Его приурочили к следующей игре — 14 ноября хорваты сыграют с командой Швеции в рамках Лиги наций.

Результаты пришли во время матча со сборной Турции, и штаб незамедлительно принял меры, известив о заражении Виды тренеров. Теперь футболисту придется пройти еще один тест на коронавирус. Спортсмену 31 год, он играет за турецкий клуб «Бешикташ», а за сборную Хорватии провел 84 игры.

Российским фанатам Домагой Вида мог запомниться ситуацией во время чемпионата мира в 2018 году. Тогда Вида произнес на видео фразу «Слава Украине» после победы над российской командой в четвертьфинале. Позднее он принес извинения, однако Международная федерация футбола все равно назвала сказанное политическим жестом.

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