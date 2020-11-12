AC/DC выпустили второй сингл с грядущего альбома

AC/DC представили новую песню «Realize» — это второй сингл с грядущего альбома «Power Up», выход которого намечен на 13 ноября.

Предыдущий трек — «Shot in the Dark» — появился в начале октября. Как замечает Rolling Stone, обе композиции доказывают, что шестилетний перерыв, проблемы со здоровьем и изменения в составе не смогли уничтожить фирменный звук австралийских рокеров.