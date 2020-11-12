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В России могут разрешить вождение автомобиля с 17 лет

Федор Кузьмин
Сегодня в 10:36

В России могут разрешить водить машину с 17 лет. Поправки об этом в закон «О безопасности дорожного движения» подготовила Госавтоинспекция, пишет «Коммерсант».

МВД направило поправки на рассмотрение в правительство. Как рассказали в ведомстве, сегодня сдавать на права можно в 17 лет, а водить только с 18 — за год навыки могут потеряться. В МВД предложили дать подросткам возможность садиться за руль сразу же после экзамена.

Тем не менее рядом с водителями до 18 лет должен будет находиться совершеннолетний «водитель-наставник» с правами категории B. Как уточняется в законопроекте, он поможет новичку закрепить навыки безопасного движения и проконтролирует соблюдение ПДД.

К вождению грузовиков и автобусов, предусмотренных категорией D, хотят допускать водителей с опытом не менее года. Иностранцы с правами категории С или D должны будут обменять их на российские после самостоятельной подготовки и сдачи экзамена в автошколе.

В целом зарубежных гостей обяжут обменивать национальные права на российские — на это дадут полгода после получения вида на жительства в стране или российского гражданства. Сейчас иностранцы могут пользоваться заграничными водительскими правами. Исключение из правила могут сделать для граждан ЕАЭС, уточняет «Коммерсант».

Также в МВД собираются ужесточить наказание за езду без прав и пьяное вождение. Нарушителям предлагают не выдавать права в течение года после исполнения наказания.

Предложенные поправки не нашли поддержки экспертов, опрошенных «Коммерсантом». Президент Межрегиональной ассоциации автошкол Татьяна Шутылева назвала введение самоподготовки для иностранцев «профанацией». По ее словам, экстернат для водителей любых категорий был отменен в 2014 году из‑за повышенного в два раза числа аварий.

По мнению главного эксперта Национального экспертного совета по обучению и тестированию Александра Лыткина, введение поправок создаст предпосылки для нового вида коррупции.

Шутылева отметила, что к «водителям-наставникам» должны быть высокие требования. Исходя из поправок, таким проводником может выступить и 18-летний друг, чей опыт будет не сильно выше, чем у 17-летнего подростка, — это не сильно изменит ситуацию.

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