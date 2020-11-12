Правозащитники: в Беларуси завели более 900 уголовных дел из‑за выборов президента

За полгода с начала президентской кампании в Беларуси было заведено более 900 уголовных дел, связанных с ней. Об этом сообщает правозащитный центр «Весна».

Дела заводили на кандидатов, сотрудников их штабов и участников акций протеста. Самые распространенные статьи — массовые беспорядки, организация или участие в действиях, нарушающих общественный порядок, сопротивление сотруднику милиции, насилие в отношении представителя власти, уклонение от уплаты налогов.

По оценке правозащитников, с мая за участие в мирных демонстрациях в Беларуси были задержаны в общей сложности более 16 тыс. человек.

«Медиазона» сообщала, что за время протестов в августе–сентябре только в Минске от действий силовиков пострадали как минимум 1376 человек, в том числе 24 подростка. Трое получили травмы, свидетельствующие о сексуальном насилии. По оценке издания, самые жесткие задержания произошли 10 августа, когда пострадал как минимум 291 человек, а в отделы милиции отправились более 3000.