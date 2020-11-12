Дарт Мол должен был стать злодеем в новой трилогии «Звездных войн», если бы ее снял Джордж Лукас

Джордж Лукас рассказал о задуманной им трилогии сиквелов, которую режиссеру так и не довелось снять — вместо этого появилась трилогия с Адамой Драйвером и Дейзи Ридли. В версии Лукаса возвращался Дарт Мол — краснокожий злодей должен быть стать главным антагонистом, пишет Polygone.

Планы Лукаса стали известны из второй книги серии «Архивы Звездных войн» — в них рассказывается, что хотел снимать Лукас с 7-го по 9-й эпизоды до того, как франшизу купила Disney.

В версии режиссера Дарт Мол оказывался жив, он подмял под себя криминальный мир далекой галактики и стал местным «крестным отцом». Его правой должна была стать ученица Мола Дарт Талон — с этой парочкой и пришлось бы разбираться героям.

При этом принцесса Лея в трактовке Лукаса стала центральным персонажем третьей трилогии. Она пыталась перестроить Республику, становилась Верховным канцлером и в итоге оказывалось Избранной. В это же время ее брат Люк Скайоуокер тренировал новое поколение джедаев.

Лукас также хотел сконцентрироваться на уиллах — «микроскопической одноклеточной формой жизни», которая контролировала вселенную, взаимодействовала с мидихлорианами и подтолкнула их к созданию Энакина Скайуокера. Фанаты саги отрицательно отреагировали на введение мидихлориан в эпизоде «Скрытая угроза» — биологическое объяснение Силы и джедайских способностей им не понравилось.

В итоге сага пошла по другому пути, когда третью трилогию «Звездных войн» снял Disney, а события были сосредоточены вокруг Кайло Рена, Первого ордена, Сопротивления и Скайуокеров. Дарт Мол все-таки оказался жив и появился в «Звездных войнах» — однако его появление состоялось в сольном фильме о Хане Соло и сериале «Звездные войны. Войны клонов», где он мстил Оби-Вану Кеноби.