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WSJ: консерваторы массово отказываются от Facebook и Twitter после выборов в США

Федор Кузьмин
Сегодня в 8:51

Интернет-пользователи, выступающие за консерваторов, в период избирательной кампании в США стали массово переходить из твиттера и фейсбука в другие соцсети. Об этом сообщает The Wall Street Journal.

Издание назвало процесс «массовой миграцией». За неделю, прошедшую после выборов в США, количество пользователей социальной сети Parler с микроблогами выросло с 4,5 млн до 8 млн. У платформы Rumble с вирусными видео число просмотров за месяц выросло на 60,5 млн — до более 75 млн.

Однако, как отмечает профессор Университета Южной Каролины Шэннон Макгрегор в интервью газете, в том, что интернет-пользователи, разделяющие ценности консерваторов, навсегда откажутся от фейсбука и твиттера, есть сомнения.

«Если им будет не с кем спорить, если не будет материалов СМИ, на которые можно реагировать, то сколь долго такое положение дел будет сохраняться?» — сказала Макгрегор.

В Facebook и Twitter не прокомментировали сложившуюся ситуацию. Как пишет The Wall Street Journal, ранее руководства соцсетей «опровергали утверждения консерваторов по поводу того, что их материалы подвергаются цензуре».

С 27 октября Facebook ввел запрет на размещение политической рекламы. Это сделали в целях борьбы с распространением дезинформации и попытками косвенно повлиять на избирателей. 11 ноября этот запрет продлили на месяц.

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