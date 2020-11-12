«Нью-Йоркер» уволил автора за мастурбацию во время видеоколла. Он проработал в журнале 27 лет

Журнал «Нью-Йоркер» уволил репортера Джеффри Тубина после того, как тот мастурбировал во время видеоконференции между сотрудниками издания и радиостанции WNYC. Об этом сообщил Vice.

Тубин проработал в «Нью-Йоркере» 27 лет. По его словам, он думал, что выключил камеру во время звонка. «Я был уверен, что меня не видно в Zoom. Я думал, что никто в Zoom не сможет увидеть меня. Я думал, что отключил функцию видео», — сказал журналист.

Помимо Тубина, в конференции участвовали другие звезды журнала — Джейн Мэйер, Эва Оснос, Джелани Кобб, Маша Гессен, Эндрю Маранц, Сью Халперн и Декстер Филкинс. Вместе с Тубином они разыгрывали сцену президентских выборов.

По информации Vice, репортера сначала отстранили от работы на время расследования инцидента, а затем отключили от корпоративной почты. С 13 октября в «Нью-Йоркере» не появилось ни одной публикации Тубина. WNYC отказалась от сотрудничества с журналистом.

Информацию об увольнении Тубина подтвердил он сам и его коллега Лора Вагнер. «Я всегда буду любить журнал, буду скучать по моим коллегам и буду ждать с нетерпением их работ», — прокомментировал Тубин.