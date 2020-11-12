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В Новой Зеландии обнаружили мошенничество на выборах птицы года

Юлия Онодэра
Сегодня в 0:34

В Новой Зеландии на ежегодных выборах птицы года, которые проводят в стране с 2005 года, зарегистрировали более 1500 мошеннических голосов. Об этом сообщил CNN.

По словам представителя избирательной комиссии Лоры Кеаун, все голоса были отданы за кандидатуру малого серого киви. Сфальсифисировать итоги выборов попытался неизвестный житель Окленда, отправивший с одного и того же IP-адреса более чем 1500 писем.

Его усилия оказались напрасными: голоса не будут засчитаны, и малому серому киви придется победить на законных основаниях. Проголосовать за эту птицу или одного из ее конкурентов до конца недели может любой желающий, но только один раз.

В выборах птицы 2020 года уже приняли участие почти 35 тыс. человек. По словам Кеаун, пока в голосовании лидирует антиподский альбатрос — крупная морская птица, обитающая, как и все претенденты на звание птицы года, на территории новозеландского архипелага.

Правительство Новой Зеландии в начале ноября впервые возглавила женщина из коренного племени маори — Наная Махута. Также в стране недавно прошел референдум о легализации эвтаназии.

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