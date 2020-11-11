Летом 2021 года Google Photos ограничит объем бесплатно хранящихся фотографий

С 1 июня 2021 года сервис Google Photos ограничит объем бесплатно хранящихся на портале файлов. Об этом сообщил The Verge.

Пользователи смогут загрузить только 15 гигабайтов фотографий — в этот объем не будут входить изображения, которые появились на сервисе до 1 июня 2021 года. Чтобы расширить хранилище, необходимо купить подписку Google One.

В компании подчеркивают, что Google Photos разрешит размещать бесплатно больше файлов, чем его конкуренты, например, Apple iCloud. Также в Google уверены, что 80% пользователей не понадобится расширять хранилище в течение трех лет.

Сервис предупредит пользователей, когда объем их хранилищ заполнится, а также улучшит функции, которые помогут удалять лишние изображения — размытые фото и скриншоты. Неактивные в течение двух лет аккаунты будут удаляться компанией.