Москву к Новому году украсят прошлогодними декорациями

К Новому год улицы Москвы будут украшены прошлогодними декорациями. Об этом сообщил заммэра Москвы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков в эфире радио «Комсомольская правда».

По его словам, дополнительных элементов украшения в этот раз не будет. Все, что было в прошлом году, специалисты восстановили и отреставрировали, осталось только установить, отметил чиновник.

Ранее столичная администрация объявила, что все рестораны и бары Москвы не будут работать в новогоднюю ночь из‑за пандемии коронавируса. По той же причине в этом году отменили все массовые новогодние гуляния.

Прошлогоднее празднование Нового года обошлось московскому бюджету в 914 млн рублей. На оформление ушло больше половины этих денег — 561 млн.