перейти на мобильную версию сайта
да
нет
новости
Новости
Eugene Tones/Unsplash Москву к Новому году украсят прошлогодними декорациями
Москву к Новому году украсят прошлогодними декорациями 23:15
Тайка Вайтити снял новую рождественскую рекламу Coca-Cola 23:02
Производитель майонеза «Слобода» начал поставлять веганские котлеты для бургеров в рестораны Москвы 22:42
«I’m Ready»: Джейден Смит записал саундтрек к игре Marvel’s Spider-Man: Miles Morales 22:04
Папа римский призвал в течение месяца молиться, чтобы роботы «всегда служили человечеству» 21:34
Возраст молодежи в России хотят увеличить до 35 лет 21:20
Avel Chuklanov/Unsplash Российских студентов оставят на удаленке до 6 февраля
Российских студентов оставят на удаленке до 6 февраля 21:03
65% россиян считают бессмысленным заступаться за жертв кибербуллинга 20:36
Новые ограничения в Москве и Петербурге, клип Zavet и другие новости дня 20:34 Дайджест
Собянин: новые ограничения могут ввести в Москве через две-три недели 20:30
В Москве из‑за коронавируса отменят новогодние гуляния Обновлено в 20:28
В Саудовской Аравии произошел взрыв на церемонии с участием европейских дипломатов 20:01
Nandi Bushell/Twitter Дейв Грол предложил британской школьнице сыграть на концерте Foo Fighters
Дейв Грол предложил британской школьнице сыграть на концерте Foo Fighters 18:57
Beat Films покажет фильм о Грете Тунберг «Я — Грета» 18:09
Disney выпустил трейлер драмы «Черный Красавец» про дружбу девочки и лошади 18:01
Духовное управление мусульман объяснило запрет на межконфессиональные браки 17:56
Посмотрите, как будут выглядеть общественные мастерские «Гараж» в Петербурге 17:45
Александр Гуд/Twitter ФБК продает на аукционе дверь в свой офис — ту самую, которую постоянно ломают
ФБК продает на аукционе дверь в свой офис — ту самую, которую постоянно ломают 17:20
Мошенники попытались украсть телеграм-каналы Baza, Reddit и «Двач» 17:08
Zavet представил клип на песню «Paranoia» и анонсировал новый альбом 17:07
Отключить рекламу

Производитель майонеза «Слобода» начал поставлять веганские котлеты для бургеров в рестораны Москвы

Валерия Корниенко
Сегодня в 22:42

Группа компаний «Эфко» — производитель майонеза «Слобода» — начала производить растительные котлеты для бургеров. Об этом «Афише Daily» рассказали представители компании.

Продукт выпущен под брендом Hi и называется хайбургер. Первая партия котлет уже отгружена дистрибьютору HoReCa «Восток-Запад». Объем поставки составил 500 килограмм.

В скором времени хайбургеры могут появиться в ресторанах #Farsh и Fresh — с ними сотрудничает «Восток-Запад». Сейчас веганский фарш, из которого делаются эти котлеты, можно попробовать в московском ресторане BURO.TSUM в новом меню от бренд-шефа Владимира Чистякова — перце, фаршированным хайбиф фаршем.

Растительные котлеты изготовлены из комбинации соевого, горохового и рисового белков, сочетание которых обеспечивает сбалансированный аминокислотный состав. По вкусу, консистенции, цвету и запаху они похожи на изделия из мяса животных.

Питательные свойства продукта также сопоставимы с мясом: в растительной котлете весом 130 грамм содержится 16,3 грамма белка и калорийность составляет 316 ккал. Для сравнения, в среднем на 100 граммах нежирной говядины приходится 21 грамм белка.

К 2021 году «Эфко» планирует выпустить и другие растительные аналоги мяса: шницели и хайгетсы со вкусом куриного мяса.

Котик «Афиши Daily» присылает ровно одну хорошую новость в день. Его всегда можно прогнать и отписаться.

  • Московское метро 31 декабря впервые будет работать круглосуточно

    daily.afisha.ru

  • Сергей Шнуров записал курс лекций о русском искусстве XX века для Arzamas

    daily.afisha.ru

  • Робби Уилльямс выступит в России осенью 2017 года

    daily.afisha.ru
События недели на afisha.ru
приключение
Ведьмы
Роберт Земекис вновь берется за семейное кино
инди
Антоха MC
Главная звезда доброго рэпа в России
классика
Теодор Курентзис и musicAeterna
Авральный Брамс с дирижером-мистиком
премьеры
Горбачев
Евгений Миронов и Чулпан Хаматова в роли четы Горбачевых
комедия
Дедушка НЕлегкого поведения
Роберт Де Ниро в роли упрямого дедушки
фэнтези
8 1/2
Шедевр Федерико Феллини: метакино про рефлексирующего режиссера
Рекомендации партнеров

Другие материалы по темам

Теги
Эфко
Афиша Daily
Люди
Владимир Чистяков
Афиша Daily Рекламодателям Редакция Теги Авторы Рубрики Спецпроекты Архив
Афиша Daily в соц.сетях
Проекты «Афиши» Afisha.ru Афиша Дети Приложение «Афиши» Путеводители «Афиши» Афиша-Сериалы Eda.ru Пикник «Афиши»
Мобильная версия
Нашли ошибку? Выделите ее и нажмите Ctrl + Enter
Нажимая кнопку «Подписаться», вы соглашаетесь c Правилами рассылок
18+
© 1999–2020 ООО «Компания Афиша»
Пользовательское соглашение
Ошибка в тексте
Отправить