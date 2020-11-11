Производитель майонеза «Слобода» начал поставлять веганские котлеты для бургеров в рестораны Москвы

Группа компаний «Эфко» — производитель майонеза «Слобода» — начала производить растительные котлеты для бургеров. Об этом «Афише Daily» рассказали представители компании.

Продукт выпущен под брендом Hi и называется хайбургер. Первая партия котлет уже отгружена дистрибьютору HoReCa «Восток-Запад». Объем поставки составил 500 килограмм.

В скором времени хайбургеры могут появиться в ресторанах #Farsh и Fresh — с ними сотрудничает «Восток-Запад». Сейчас веганский фарш, из которого делаются эти котлеты, можно попробовать в московском ресторане BURO.TSUM в новом меню от бренд-шефа Владимира Чистякова — перце, фаршированным хайбиф фаршем.

Растительные котлеты изготовлены из комбинации соевого, горохового и рисового белков, сочетание которых обеспечивает сбалансированный аминокислотный состав. По вкусу, консистенции, цвету и запаху они похожи на изделия из мяса животных.

Питательные свойства продукта также сопоставимы с мясом: в растительной котлете весом 130 грамм содержится 16,3 грамма белка и калорийность составляет 316 ккал. Для сравнения, в среднем на 100 граммах нежирной говядины приходится 21 грамм белка.

К 2021 году «Эфко» планирует выпустить и другие растительные аналоги мяса: шницели и хайгетсы со вкусом куриного мяса.