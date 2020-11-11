Папа римский призвал в течение месяца молиться, чтобы роботы «всегда служили человечеству»

Папа римский призвал верующих в течение ноября молиться о том, чтобы «прогресс робототехники и искусственного интеллекта всегда служил человечеству». Об этом сообщается на сайте Всемирной молитвенной сети.
Глава католической церкви каждый месяц выбирает основную тему молитв для прихожан всего мира — интенцию. «Это ежемесячный план действий, мобилизующий нас на совместную работу по созданию более гуманного и заботливого мира», — объясняет церковь инициативу папы.
В 2020 году католики мира уже сплачивались в молитве о мигрантах, о мире во всем мире, о китайских католиках, людях с зависимостями, дьяконах, страждущих, о семьях, моряках и обитателях морей, о сохранении ресурсов планеты и крещеных христианах.
В ноябре духовные усилия верующих объединятся, чтобы обеспечить миру благополучное технологическое развитие. «Достижения будущего должны ориентироваться на уважение человеческого достоинства», — отметил папа Франциск.
По словам понтифика, развитие ИИ и робототехники должно идти на пользу человечеству и не должно способствовать формированию неравенства в обществе — только в этом случае, как считает Франциск, речь может идти о прогрессе.
В октябре папа римский призвал мировые правительства принять законы, легализующие гражданские браки однополых пар. Понтифик подчеркнул, что гомосексуалы не должны быть несчастными из‑за своей ориентации.