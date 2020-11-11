Папа римский призвал в течение месяца молиться, чтобы роботы «всегда служили человечеству»

Папа римский призвал верующих в течение ноября молиться о том, чтобы «прогресс робототехники и искусственного интеллекта всегда служил человечеству». Об этом сообщается на сайте Всемирной молитвенной сети.

Глава католической церкви каждый месяц выбирает основную тему молитв для прихожан всего мира — интенцию. «Это ежемесячный план действий, мобилизующий нас на совместную работу по созданию более гуманного и заботливого мира», — объясняет церковь инициативу папы.

В 2020 году католики мира уже сплачивались в молитве о мигрантах, о мире во всем мире, о китайских католиках, людях с зависимостями, дьяконах, страждущих, о семьях, моряках и обитателях морей, о сохранении ресурсов планеты и крещеных христианах.