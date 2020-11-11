Возраст молодежи в России хотят увеличить до 35 лет

Госдума одобрила в первом чтении законопроект, повышающий предельный возраст молодежи с 30 до 35 лет. Документ опубликован на сайте нижней палаты.

Законопроект также определяет понятия «молодежь», «молодежная политика», «молодежные общественные объединения» и «молодая семья». Его разработали в целях развития поправок к Конституции.

Согласно действующему закону, молодежью считаются россияне в возрасте от 14 до 30 лет. Если этот порог увеличить еще на пять лет, люди смогут дольше претендовать на меры господдержки, в том числе для молодых специалистов и молодых семей, указывают авторы инициативы.

Предполагается, что законопроект увеличит численность российской молодежи на 12 млн. Таким образом, мерами социальной поддержки смогут воспользоваться более 41 млн человек.

Законопроект о государственной молодежной политике в России пытаются принять более десяти лет. Депутаты отклонили уже шесть аналогичных законопроектов. Последний документ был внесен в Госдуму в июле 2020 года.