Российских студентов оставят на удаленке до 6 февраля

Студентов российских вузов переводят на дистанционное обучение до конца второго семестра — 6 февраля 2021 года. Об этом говорится в приказе министерства образования и науки.

Университеты Москвы и Петербурга, подведомственные Минобру, переходят исключительно на удаленку, вузам других регионов рекомендовано это сделать по согласованию с территориальным Роспотребнадзором.

Приказ не распространяется на студентов, обучающихся по программам медицинского образования.

Ранее власти Москвы перевели на удаленку студентов столичных вузов до 15 января. В таком же формате будут учиться старшеклассники и студенты колледжей.