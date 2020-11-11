Новые ограничения в Москве и Петербурге, клип Zavet и другие новости дня

В России за сутки выявили 19 851 случай коронавируса. Общее число зарегистрированных пациентов с COVID-19 увеличилось до 1 836 960.

Создатели российской вакцины «Спутник V» заявили о ее эффективности на 92%. Другой разработчик вакцины, центр «Вектор», рассказал, что действенное лекарство от коронавируса можно получить из березового гриба — чаги.

На фоне роста случаев COVID-19 федеральные музеи Москвы приостановят работу выставок с 13 ноября до 15 января. В Петербурге 14 ноября тоже вводятся новые антиковидные меры: массовые мероприятия еще сильнее ограничат, для пожилых введут режим самоизоляции.

«Самоизоляция» и «обнуление» стали словами 2020 года по версии Института Пушкина. Эти две темы с большим отрывом в этом году лидируют среди россиян.

Власти Венгрии хотят запретить однополым парам усыновлять детей. Они предлагают законопроект, который определит, что «мать — это женщина, а отец — мужчина».

Тамбовский волк оказался на грани исчезновения. В местных лесах осталось всего две особи.

ФБК продает на аукционе дверь в свой офис — ту самую, которую постоянно вскрывают сотрудники правоохранительных органов. Торги продлятся до 18 ноября.

Мошенники попытались украсть телеграм-каналы Baza и «Двач». Канал Reddit с более чем 235 тыс. подписчиков им взломать все же удалось.

Бритни Спирс проиграла суд против своего отца Джеймса. Он останется ее опекуном и распорядителем имущества.

В Петербурге появятся общественные мастерские «Гараж». В них посетители смогут бесплатно поработать с металлом, деревом, тканью и керамикой.

Instagram вместе с российскими НКО сделал путеводители о психологическом благополучии. Они помогут разобраться в темах домашнего насилия, интернет-травли и ментального здоровья.

Вышел трейлер драмы «Черный Красавец» про дружбу девочки и лошади. Также появился трейлер второго сезона сериала «Пенниуорт» о молодости дворецкого Бэтмена.

Kodak Black записал новый альбом «Bill Israel», находясь за решеткой. Zavet представил клип «Paranoia» и анонсировал новую пластинку.

Московский еврейский кинофестиваль пройдет с 19 по 29 ноября. Его откроет фильм «Кролик Джоджо» Тайки Вайтити.