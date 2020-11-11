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65% россиян считают бессмысленным заступаться за жертв кибербуллинга

Юлия Онодэра
Сегодня в 20:36

Почти половина россиян — 49% — считает, что в обществе за время пандемии вырос уровень агрессии. При этом 65% граждан не видят смысла в том, чтобы заступаться когда‑либо за жертв кибербуллинга. К таким выводам пришли исследователи из Mail.ru Group, сообщили «Такие дела».

Треть людей, принявших участие в опросе портала, готовы поддержать только тех жертв кибербуллинга, которых знают лично. При этом более половины респондентов вообще никогда не заступались ни за кого в интернете, а 44% из них — и в офлайне.

О готовности написать эмоциональный или даже грубый комментарий пользователю, который унижает кого‑либо в сети, заявили 26% опрошенных. Каждый пятый россиянин испытывает бессилие от того, что не знает, чем помочь жертве травли.

38% людей не пытаются разобраться, кто виновник конфликта в интернете. Среди подростков самое большое число тех, кто старается понять суть происходящего: о желании определить источник агрессии прежде, чем вмешиваться, сообщили 85% молодых людей.

Социальная сеть Instagram выпустила четыре путеводителя на тему психологического благополучия. Гиды посвящены в том числе проблемам интернет-травли, инклюзивного общения и ментального здоровья во время пандемии коронавируса.

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