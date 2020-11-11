Собянин: новые ограничения могут ввести в Москве через две-три недели

Власти Москвы могут ввести новые коронавирусные ограничения через две-три недели. Об этом заявил мэр Сергей Собянин, пишет «Интерфакс».

По его словам, решение о новых мерах будет принято исходя из эпидемиологической ситуации. Он заверяет, что они «минимально должны касаться ограничений экономики и бизнеса, насколько это возможно, чтобы, с другой стороны, гарантированно обеспечивать медицинскую помощь населению».

Собянин отметил, что нынешний период пандемии отличается от весеннего, но не количеством заболевших, а готовностью города. «Мы развернули порядка 8000 дополнительных госпитальных коек, научились четко и технологически выверенно выстраивать работу всех звеньев здравоохранения», — сказал градоначальник.

С 13 ноября по 15 января в Москве начнут действовать новые ограничения. Клубам, барам и ресторанам запретят работать с 23.00 до 6.00 (даже в новогоднюю ночь), федеральные музеи приостановят работу выставок.

В театрах, кинотеатрах и концертных залах число зрителей не должно будет превышать 25% от общей вместимости. Проведение культурных, развлекательных и просветительских мероприятий со зрителями ограничат, а старшеклассники, студенты вузов и колледжей продолжат учиться в дистанционном формате.