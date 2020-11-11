В Саудовской Аравии произошел взрыв на церемонии с участием европейских дипломатов

На кладбище в Джидде в Саудовской Аравии во время церемонии, посвященной 102-летию завершения Первой мировой войны, прогремел взрыв. Об этом сообщило агентство Reuters.

Пострадали по меньшей мере четыре человека — они получили легкие ранения. Среди пострадавших оказался гражданин Греции. Личности людей, затронутых инцидентом, не раскрываются, но известно, что на церемонии присутствовали дипломаты из нескольких стран Евросоюза, в том числе Франции.

Министерство иностранных дел Франции призвало своих граждан в Саудовской Аравии быть «на пределе готовности» из‑за случившегося. Атака на кладбище произошла менее чем через две недели после нападения на консульство страны.

Расследование взрыва в Джидде пройдет при содействии посольств Франции, Греции, Италии, Великобритании и США. На данный момент местные власти обеспечили охрану кладбища и называют обстановку в городе «стабильно безопасной».