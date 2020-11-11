Духовное управление мусульман объяснило запрет на межконфессиональные браки

Богословское заключение о запрете межконфессиональных браков было издано Духовным управлением мусульман России еще в 2019 году. На сайте ДУМ оно появилось в этот понедельник в списке дополнительных материалов к другой фетве — о практике заключения мусульманского брака. Об этом заявила ТАСС руководительница пресс-службы духовного управления Диляра Ахметова.

«В ортодоксальном прочтении мужчине-мусульманину дозволяется жениться на христианке или иудейке. Сама фетва принята, чтобы подчеркнуть, что в современных условиях именно Российской Федерации мы это не поощряем и не одобряем. Если вы поедете в Сирию, Египет и так далее, там среди мужчин-мусульман это не такое массовое явление, но и не какая‑то редкость музейная», — сказала она.

По словам муфтия Москвы Ильдара Аляутдинова, фетва направлена на сохранение национальной и религиозной идентичности, а также на сокращение числа разводов. Он отметил, что для России такой запрет можно считать беспрецедентным, но в мировом опыте подобные решения не новы.

«Подавляющее большинство авторитетных мусульманских ученых прошлого также не раз высказали мнение о нежелательности бракосочетания мусульманина с женщиной из людей Писания (иудейкой и христианкой. — Прим. ред.). На сегодняшний день эта тема стала еще более актуальной, так как в современном обществе, к сожалению, постепенно утрачиваются традиционные ценности семьи, в то время как для тех, кто вступил на путь познания веры, поддержка и понимание близких особо необходимы», — заявил богослов.

Первый зампред Духовного управления мусульман Дамир Мухетдинов отметил, что фетва не может быть юридически обязательной для верующих и духовенства. По его словам, запрет на межконфессиональные браки не поддерживает часть представителей ДУМ.