Disney выпустил трейлер драмы «Черный Красавец» про дружбу девочки и лошади

Картина основана на одноименном романе британской писательницы Анны Сьюэлл и рассказывает о коне по кличке Черный Красавец, который становится лучшим другом для девочки, потерявшей родителей, и помогает ей пережить утрату.

В фильме сыграли Маккензи Фой («Интерстеллар»), Иэн Глен («Игра престолов») и другие, лошадь озвучит Кейт Уинслет (она и раньше занималась озвучкой, например, главной героини в мультфильме «Смывайся!»).

Роман Сьюэлл экранизировали и раньше. Самая известная его киноинтерпретация — фильм 1994 года, в котором снялись Шон Бин, Дэвид Тьюлис и Эндрю Нотт.