Посмотрите, как будут выглядеть общественные мастерские «Гараж» в Петербурге

В декабре в Петербурге откроется общественное пространство «Гараж». В нем будут мастерские, где все желающие смогут бесплатно поработать с металлом, деревом, тканью и керамикой.

В «Гараже» будут обустроены три мастерские: столярная, швейная и керамическая. Пространство разделили на два цеха: «грязный», предназначенный для работы с деревом, оргстеклом, металлом и электроникой, и «чистый» — с оборудованием для создания изделий из керамики, тканей и кожи.