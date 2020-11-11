Посмотрите, как будут выглядеть общественные мастерские «Гараж» в Петербурге

В декабре в Петербурге откроется общественное пространство «Гараж». В нем будут мастерские, где все желающие смогут бесплатно поработать с металлом, деревом, тканью и керамикой.
В «Гараже» будут обустроены три мастерские: столярная, швейная и керамическая. Пространство разделили на два цеха: «грязный», предназначенный для работы с деревом, оргстеклом, металлом и электроникой, и «чистый» — с оборудованием для создания изделий из керамики, тканей и кожи.
В «Гараже» всегда будут находиться кураторы или мастера — они научат посетителей пользоваться станками и приборами. Открытый коворкинг будет доступен только в выходные. Будние дни отданы резидентам — начинающим мастерам.
«Можно записаться на курсы и интенсивы, получить допуск к оборудованию и сделать самостоятельный проект. Планируются и лекции о науке, программировании, дизайне, искусственном интеллекте», — отметили в администрации Санкт-Петербурга.
Новое пространство расположено в Петроградском районе. Для посетителей «Гараж» откроется в середине декабря 2020 года.