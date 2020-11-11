Мошенники попытались украсть телеграм-каналы Baza, Reddit и «Двач»

Мошенники попытались украсть сразу несколько крупных телеграм-каналов. О попытках взлома сообщили основатель Baza Никита Могутин, администраторы Reddit, автор канала «Технологии, медиа и общество» Андрей Бродецкий и Елена Морозова из «Двача».

Злоумышленники предлагают купить у канала рекламу, после чего присылают архив с якобы рекламными материалами. Если администратор откроет архив, запустится вредоносная программа, которая позволит мошенникам получить доступ к каналу.

По словам Бродецкого, различным каналам поступали разные персонализированные предложения. Ему предлагали рекламу на тему IT, владельцу другого канала о софте — рекламу видеоредактора.

Мошенникам удалось украсть канал Reddit с более чем 235 тыс. подписчиков. Его администратор рассказал «Коду Дурова», что ему предложили прорекламировать видеоредактор Wondershare Filmora и прислали архив с видео, техническим заданием и самой программой.

Он согласился, скачал архив и установил видеоредактор, хотя этого от него не требовали. Затем он закрыл программу и выключил компьютер, а когда вернулся, обнаружил, что у него пропал доступ к каналу. При этом, как утверждает администратор, у него была включена двухфакторная аутентификация, и он не заметил никаких странностей в своих сессиях. Злоумышленникам удалось незаметно передать права основателя, а также удалить других администраторов и привязанных ботов.

Администраторы Reddit и других пострадавших каналов обратились в поддержку Telegram. По информации TJ, некоторым из них удалось вернуть доступ к каналам, а аккаунты мошенников заблокировали.