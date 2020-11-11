Власти Венгрии хотят запретить однополым парам усыновлять детей

Правительство Венгрии разработало законопроект, который фактически запрещает однополым парам усыновлять детей. Об этом сообщает Би-би-си.

Закон предлагает разрешить усыновление только супружеским парам. Одинокие люди смогут взять ребенка под опеку лишь со специальным разрешением министра, который отвечает за семейные дела.

Правозащитные ЛГБТ-организации заявили, что закон фактически означает запрет на усыновление для однополых пар. Сейчас однополые браки в Венгрии запрещены, но усыновление возможно, если один из партнеров подает заявку как одинокий человек.

Предлагаемый законопроект будет указывать, что «мать — это женщина, а отец — мужчина». В случае принятия он будет требовать, чтобы дети воспитывались с христианской интерпретацией гендерных ролей.

Соответствующие поправки поданы в парламент Венгрии поздно вечером во вторник, незадолго до того, как в среду вступили в силу жесткие коронавирусные ограничения. По словам правозащитников, это было сделано специально, поскольку сейчас массовые протесты не допускаются из‑за пандемии.

«Время выбрано не случайно: предложения, которые серьезно ограничивают законные права и идут вразрез с основными международными и европейскими правами человека… были поданы в то время, когда протесты запрещены», — говорится в заявлении правозащитной группы Transvanilla Transgender Association.

В мае власти Венгрии одобрили закон, который запрещает транссексуалам изменять в официальных документах пол, назначенный им при рождении.