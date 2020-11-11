Фонд борьбы с коррупцией выставил на аукцион дверь в свой офис — ту самую, которую постоянно вскрывают сотрудники правоохранительных органов.

«Дверь полтора года защищала ФБК от силовиков и пережила, кажется, восемь вскрытий. Ее пилили, ломали, «отжимали» и били. Украшенная портретом своего врага, дверь живее всех живых — ее можно установить и пользоваться!» — говорится на сайте аукциона.

Олег Навальный нарисовал на двери сотрудника организации «Роспыль» (название написано у него на эмблеме). Он болгаркой пилит дверной замок, а над ним находится надпись «Роспил» — отсылка к проекту Алексея Навального, посвященного борьбе со злоупотреблениями в государственных закупках. Под шлемом сотрудника виден череп.