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ФБК продает на аукционе дверь в свой офис — ту самую, которую постоянно ломают

Анастасия Цой
Сегодня в 17:20

Фонд борьбы с коррупцией выставил на аукцион дверь в свой офис — ту самую, которую постоянно вскрывают сотрудники правоохранительных органов.

«Дверь полтора года защищала ФБК от силовиков и пережила, кажется, восемь вскрытий. Ее пилили, ломали, «отжимали» и били. Украшенная портретом своего врага, дверь живее всех живых — ее можно установить и пользоваться!» — говорится на сайте аукциона.

Олег Навальный нарисовал на двери сотрудника организации «Роспыль» (название написано у него на эмблеме). Он болгаркой пилит дверной замок, а над ним находится надпись «Роспил» — отсылка к проекту Алексея Навального, посвященного борьбе со злоупотреблениями в государственных закупках. Под шлемом сотрудника виден череп.

На момент выхода новости на аукционе сделано уже девять ставок. Последняя цена — 42 тыс. рублей. Аукцион продлится до 18 ноября.

В прошлом году у двери ФБК появился собственный аккаунт в твиттере.

Недавно в московском офисе ФБК и студии «Навальный Live» прошли очередные обыски. Причиной стало уголовное дело, которое завели на директора фонда Ивана Жданова за то, что он отказался удалить фильм-расследование «Он вам не Димон».

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