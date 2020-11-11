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Нижегородского журналиста оштрафовали на 300 тыс. рублей за «горький сарказм» о коронавирусе

Федор Кузьмин
Сегодня в 16:44

Нижегородского журналиста Александра Пичугина оштрафовали на 300 тыс. рублей за саркастичный пост о коронавирусе. Об этом сообщает РИА «Новости».

Пичугина признали виновным по статье 207.1 УК РФ — «Публичное распространение заведомо ложных сведений, создающих угрозу жизни и безопасности граждан». Согласно решению Богородского районного суда, он может выплачивать эту сумму в рассрочку — на это журналисту дали 10 месяцев.

Свидетелем со стороны обвинения на процессе, по данным «Idel.Реалии», выступил активист Общероссийского народного фронта Илья Савинов. Как утверждает Пичугин, он написал ранее несколько доносов на журналистку Ирину Славину, которая покончила с собой в начале октября.

В своем посте (в данный момент удален) в личном телеграм-канале Пичугин заявил о «спланированной акции по инфицированию населения смертельно опасной болезнью» с «масштабным повторением акции через неделю». Журналист позже объяснял, что таким образом иронизировал над людьми, которые шли в Вербное воскресенье в церковь, несмотря на пандемию.

Суд постановил, что Пичугин исходил из «ложно понимаемых им общественных интересов». Журналист на это заявил, что в его публикации «были горький сарказм и аллегория на фоне безуспешных усилий власти уберечь людей от коронавируса».

Приговор пока не вступил в силу. Пичугин может обжаловать его в течение десяти дней. До этого момента журналист остается под подпиской о невыезде.

Как заявили в Комитете защиты журналистов, властям стоит прекратить преследование журналиста. А также посоветовали «снять все обвинения с журналиста Александра Пичугина и обеспечить, чтобы никого не привлекали к уголовной ответственности за комментарии к событиям, представляющим общественный интерес».

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