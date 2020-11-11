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Специалисты «Вектора» рассказали об эффективности березового гриба против COVID-19

Семён Гудошников
Сегодня в 15:18

На основе чаги, так называемого березового гриба, можно создать новое лекарство от коронавируса. К таким выводам пришли специалисты новосибирского центра вирусологии и биотехнологии «Вектор», пишет журнал Сибирского отделения РАН «Наука из первых рук».

В ходе исследования, проведенного с клеточной культурой, экстракт аптечной чаги показал «высокую ингибирующую активность в отношении SARS-CoV-2». «Благодаря выраженному защитному действию и низкой токсичности чаги можно говорить о перспективности создания на ее основе противовирусных препаратов», — говорится в сообщении.

Специалисты подали заявку на изобретение «ингибитора репликации коронавируса SARS-CoV-2 на основе водного экстракта гриба Inonotus obliquus». В ней исследователи указали несколько способов приготовления экстрактов чаги, один из которых можно использовать в домашних условиях.

Глава лаборатории микологии «Вектора» Тамара Теплякова заявила, что она, ее родственники и коллеги принимали экстракт чаги, заразившись COVID-19. По их словам, симптомы болезни пропадали через пять-семь дней.

Главный инфекционист Федерального медико-биологического агентства Владимир Никифоров в разговоре с радио «Говорит Москва» усомнился в эффективности чаги против коронавируса. Он заявил, что березовый гриб относится к средствам народной медицины и использовать его в качестве основного способа лечения нельзя.

«Обратитесь к шаманам, к травникам, я инфекционист профессиональный. Я про чагу слышал, но я инфекционист, а не клинический фармаколог, не сборщик трав, не знахарь, не ведьмак, не Баба-яга. Я не исключаю народную медицину, но я ее, так скажем… Я понимаю, что все имеет право на жизнь и это, наверное, тоже, но то, что съесть кусок гриба чаги и выздороветь от коронавируса [реально] — в это я никогда не поверю», — сказал Никифоров.

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