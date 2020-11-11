Московский еврейский кинофестиваль пройдет с 19 по 29 ноября. Его откроет «Кролик Джоджо» Вайтити

Московский еврейский кинофестиваль пройдет с 19 по 29 ноября в кинотеатрах «Октябрь» и «Иллюзион», а также в онлайн-формате — на платформе zerem.tv. Об этом «Афише Daily» рассказали представители смотра.

Фильмом открытия станет «Кролик Джоджо» Тайки Вайтити, выигравший «Оскар» за лучший адаптированный сценарий. Рецензию «Афиши Daily» можно прочитать здесь.

В основном конкурсе фестиваля пройдут европейские и российские премьеры картин из разных стран мира: «Меня зовут Сара», «Миньян», «Молодые «Полакас», «Оставшиеся», «Фрау Штерн», «Шалом Тайвань».

Фильмы основного конкурса и конкурса документального полнометражного кино будут продемонстрированы в онлайн-кинотеатре только по одному разу, а картины из других программ будут доступны всю фестивальную неделю.

Прочитать подробнее о программах и фильмах, а также посмотреть расписание можно на сайте фестиваля.

По итогам конкурса выберут победителей в категориях «Лучший фильм», «Лучший документальный фильм», «Лучший короткометражный фильм», «Лучший документальный короткометражный фильм», «Приз жюри». Также будут вручены специальные награды: «За лучший российский фильм года на еврейскую тему» и «За выдающийся вклад в развитие еврейского кинематографа в России».

Жюри возглавит российский продюсер, режиссер и сценарист Тимур Бекмамбетов. Дизайн фестиваля будет выполнен с использованием элементов скринлайфа — формата, придуманного Бекмамбетовым, в котором действие фильмов разворачивается на экранах гаджетов.