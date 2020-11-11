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Instagram выпустил путеводители, посвященные домашнему насилию и буллингу

Валерия Корниенко
Сегодня в 14:50

Instagram совместно с некоммерческими организациями выпустил четыре русскоязычных путеводителя на тему психологического благополучия. Об этом «Афише Daily» рассказали представители компании.

© Instagram

Гиды посвящены проблемам домашнего насилия, интернет-травли, инклюзивного общения и ментального здоровья во время пандемии коронавируса.


Путеводители представляют собой подборку постов с кратким описанием, каждый из которых при нажатии раскрывает подробно определенную тему. Гид от «Насилию.нет», например, рассказывает, каким бывает насилие и как его распознать, а карточки от «Нужна помощь» объясняют, как важно заботиться о себе, чтобы иметь возможность поддерживать других. Путеводителями можно делиться в сторис.

Мы надеемся, что благодаря путеводителям люди смогут найти актуальную и полезную информацию по вопросам психологического благополучия, а также поддержку в беспрецедентной и сложной ситуации, связанной с пандемией COVID-19.
Ульяна Зинина
Руководитель Facebook по связям с государственными организациями России
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