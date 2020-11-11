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Okko покажет спектакли «Петербургских театральных сезонов» онлайн

Федор Кузьмин
Сегодня в 14:51

Мультимедийный сервис Okko бесплатно покажет спектакли XIV Международного фестиваля «Петербургские театральные сезоны» онлайн. Они станут доступны на платформе 16 ноября.

«Петербургские театральные сезоны» каждый год представляют во всем мире лучшие петербургские спектакли. Во время пандемии фестиваль перешел в онлайн-формат.

Все постановки сняты в формате телеверсии, для зрителей доступны английские субтитры. Как отмечают в Okko, в репертуаре «Сезонов» разные жанры, режиссерские подходы и разные по взглядам на искусство театры.

В коллекции Okko доступны 6 спектаклей:

— «Женитьба» (Н.В.Гоголь). Постановка Валерия Фокина, Национальный драматический театр России (Александринский театр);
— «Бешеные деньги» (А.Н.Островский). Постановка Татьяны Казаковой, Государственный академический театр комедии им. Н.П.Акимова;
— «Человек из Подольска» (Д.Данилов). Постановка Михаила Бычкова, Государственный драматический театр «Приют комедианта»;
— «Игроки» (Н.В.Гоголь). Постановка Антона Яковлева, театр «Русская антреприза им. Андрея Миронова»;
— «Гамлет. Ширма» (У.Шекспир). Постановка Руслана Кудашова, Государственный Большой театр кукол;
— «Рассказ о семи повешенных» (Л.Андреев). Постановка Анджея Бубеня, Российский государственный институт сценических искусств (РГИСИ);
— «Мертвые души» (Н.В.Гоголь). Постановка Романа Кочержевского, Санкт-Петербургский государственный академический театр им. Ленсовета.

Коллекция спектаклей фестиваля «Петербургские театральные сезоны» будет доступна в течение 3 месяцев бесплатно для всех зарегистрированных пользователей сервиса в приложениях iOS, Android, Smart TV, на Okko Smart Box и на сайте okko.tv.

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