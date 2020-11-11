В Петербурге введут новые коронавирусные ограничения

В Петербурге с 14 ноября по 15 января будут действовать новые коронавирусные ограничения. Соответствующее постановление подписал губернатор Александр Беглов.

Мероприятия численностью более 50 человек можно будет проводить лишь по согласованию с властями Петербурга. Кружки, клубы и секции, финансируемые из городского бюджета, приостановят работу. Исключение сделают только для программ спортивной подготовки и образовательных кружков.

С 16 ноября в театры, кинотеатры и концертные площадки можно будет попасть исключительно по билету с указанием мест. Билеты без такой пометки — к примеру, для входа на танцпол — запрещено продавать.

Заполненность залов должна быть не больше 50% от числа зрительских мест, за исключением мероприятий, на которые к 11 ноября уже продали много билетов.

Также с 16 ноября для граждан старше 65 лет или с хроническими заболеваниями вводится режим самоизоляции. Они смогут выйти из дома только до ближайших магазинов, чтобы обратиться за медпомощью, выгулять домашних животных, вынести мусор или заняться физкультурой на воздухе.

Организации с 16 ноября должны перевести работников старше 65 лет или с хроническими заболеваниями на удаленку. Исключение сделали для педагогов, работников здравоохранения, транспорта и сотрудников, которые критически важны для организации. Последнее работодателям придется обосновать Комитету по промышленной политике.

Прошлый пакет ограничений в Петербурге заработал всего пару дней назад. Фуд-кортам и детским комнатам в ТЦ запретили работать, массовые мероприятия ограничили. На регистрацию брака теперь разрешают пригласить не более 20 гостей. Рестораны, кафе и другие заведения по-прежнему не могут работать с 23.00 до 6.00, пассажирам без масок нельзя находиться в общественном транспорте.