Физики найдут скрытые комнаты монастыря в Переславле-Залесском при помощи космических лучей

Ученые из НИТУ «МИСиС» и Физического института им. П.Н.Лебедева РАН начали обследовать неизведанные помещения Данилова монастыря в Переславле-Залесском. Это делается при помощи мюонной радиографии — метода, который использует частицы космических лучей.

Как рассказали «Афише Daily» представители института, исследователи установят уникальные датчики, которые помогут найти неизвестные подвальные помещения и аутентичный фундамент здания церкви XVI века. При помощи мюонной радиографии эту проблему можно будет решить без разрушений при раскопках.

Мюоны — это элементарные частицы космического происхождения, достигшие уровня моря. Они могут проникать в грунт на глубину до двух километров. Благодаря этому их можно использовать для удаленного исследования объектов километрового масштаба. Мюонную радиографию используют во многих прикладных исследованиях по всему миру. С ее помощью, к примеру, обнаружили скрытое помещение в пирамиде Хеопса.

Как сообщила эксперт центра инфраструктурного взаимодействия и партнерства Mega Science МИСиС Татьяна Щедрина, изменение в плотности вещества внутри объекта регистрируется, потому что ионизирующее излучение воздействует на специальные детекторы — например, на фотоэмульсионную пленку.