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Физики найдут скрытые комнаты монастыря в Переславле-Залесском при помощи космических лучей

Федор Кузьмин
Сегодня в 14:10

Ученые из НИТУ «МИСиС» и Физического института им. П.Н.Лебедева РАН начали обследовать неизведанные помещения Данилова монастыря в Переславле-Залесском. Это делается при помощи мюонной радиографии — метода, который использует частицы космических лучей.

Как рассказали «Афише Daily» представители института, исследователи установят уникальные датчики, которые помогут найти неизвестные подвальные помещения и аутентичный фундамент здания церкви XVI века. При помощи мюонной радиографии эту проблему можно будет решить без разрушений при раскопках.

Мюоны — это элементарные частицы космического происхождения, достигшие уровня моря. Они могут проникать в грунт на глубину до двух километров. Благодаря этому их можно использовать для удаленного исследования объектов километрового масштаба. Мюонную радиографию используют во многих прикладных исследованиях по всему миру. С ее помощью, к примеру, обнаружили скрытое помещение в пирамиде Хеопса.

Как сообщила эксперт центра инфраструктурного взаимодействия и партнерства Mega Science МИСиС Татьяна Щедрина, изменение в плотности вещества внутри объекта регистрируется, потому что ионизирующее излучение воздействует на специальные детекторы — например, на фотоэмульсионную пленку.

«Анализ интенсивности и углового распределения мюонов после прохождения через объект, находящийся выше уровня детектора, дает возможность сделать заключение о составе вещества этого объекта, а также о наличии полостей или неоднородностей в его толще. Таким образом можно составить некий объемный «скан» подземных помещений, не проникая в них», — объяснила Щедрина.

Сейчас ученые уже сделали серию детекторов на фотоэмульсиях, в данный момент они приступают к полевой части проекта. Для этого физики установили приборы на территории монастыря и начали процесс экспозиции. Мюоны сканируют скрытое подземное пространство. Этот этап займет от 2 до 3 месяцев. После этого специалисты начнут расшифровывать полученные данные.

Переславль-Залесский был основан в 1152 году князем Юрием Долгоруким. Из построенных в городе храмов только Троицкий собор Данилова монастыря и здание церкви Похвалы Божией Матери дошли до нас без существенных переделок.

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