Создатели российской вакцины «Спутник V» заявили о ее эффективности на 92%

Эффективность российской вакцины от коронавируса «Спутник V» в ходе промежуточной оценки третьей фазы испытаний составила 92%. Об этом говорится в совместном пресс-релизе Центра имени Гамалеи и Российского фонда прямых инвестиций.

В ходе исследований было вакцинировано более 20 тыс. добровольцев первой дозой вакцины и более 16 тыс. — первой и второй. Эффективность оценили в ходе наблюдения за более чем 16 тыс. испытуемыми на 21-й день после первой дозы вакцины или плацебо.

«В статистический анализ было включено 20 подтвержденных случаев заболевания. По распределению 20 подтвержденных случаев (выявленных в группе плацебо и в группе, получавшей вакцину) было определено, что эффективность «Спутник V» составила 92%», — говорится в сообщении.

Отмечается, что наблюдение велось и за более 10 тыс. медиков, людей из других групп риска повышенного заражения и дополнительных волонтеров, которые привились вне клинических испытаний. Оно, как утверждают создатели «Спутник V», также показало эффективность вакцины более 90%.

Наблюдение за участниками клинического исследования продлится 6 месяцев, после чего будет подготовлен финальный отчет. Промежуточные данные, полученные в ходе третьей фазы испытаний, будут опубликованы в одном из ведущих международных рецензируемых журналов.

Пару дней назад американская компания Pfizer и немецкая BioNTech заявили, что их вакцина от COVID-19 показала эффективность более 90% в рамках третьей фазы испытаний. В исследованиях приняли участие 43 тыс. человек различных рас и национальностей, серьезных побочных эффектов не обнаружили ни у одного из испытуемых. Пока это промежуточные данные, в ходе продолжающихся исследований на третьей, завершающей, фазе показатель эффективности может измениться.