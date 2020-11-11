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Райан Мерфи показал постер нового сезона «Американской истории ужасов»

Анастасия Цой
Сегодня в 13:30

Создатель и шоураннер сериала-антологии «Американская история ужасов» Райан Мерфи показ в инстаграме первый постер нового — десятого — сезона.

На постере изображен рот с острыми зубами. На языке написано «AHS10» и «FX». Сюжет десятого сезона хоррор-антологии не раскрывается, постер на него тоже никак не намекает.

Каждый сезон «Американской истории ужасов» рассказывает разные страшные истории: от дома с привидениями и психиатрической лечебницы до шабаша ведьм и апокалипсиса.

Девятый сезон был вдохновлен слэшерами 1980-х годов, а его действие разворачивалось в летнем лагере. Рецензию «Афиши Daily» можно прочитать здесь.

Ранее телеканал FX продлил «Американскую историю ужасов» до тринадцатого сезона.

В феврале Райан Мерфи опубликовал актерский состав десятого сезона сериала: в нем сыграет Маколей Калкин из «Один дома». В продолжении появятся Сара Полсон и Эван Питерс — единственные актеры, которые принимали участие во всех сезонах шоу.

В мае шоураннер анонсировал спин-офф «Американской истории ужасов». Известно, что каждая его серия будет длиться около часа и будет посвящена отдельному персонажу.

Пользователям мультимедийного сервиса Okko, входящего в экосистему Сбера, уже с 10 ноября, эксклюзивно в подписке, для просмотра доступна комедия «Как Надя пошла за водкой» с Евгением Цыгановым и Яной Трояновой.

Неспешная, глубокая, рассудительная картина «Как Надя пошла за водкой» рассказывает историю о современной жизни обыкновенных сестер — Нади и Вали, которым приходится искать свое счастье. Надя (Надежда Игошина) — красивая и легкомысленная любительница тусовок, Валя (Евгения Соляных) — серьезная, умная, старшая сестра, привыкшая поучать всех вокруг. После очередного похода в ночной клуб, Надя привела домой Алексея (Евгений Цыганов), который оказался женат, но несчастлив в браке. Стервозная жена (Яна Троянова) полностью контролировала всю его жизнь и каждый шаг. Сестры решили, что сначала они заполучат Алексея к себе, а потом? Впрочем, так далеко они еще не заглядывали…

Фильм театрального и кинорежиссера Владимира Мирзоева доступен в формате Full HD без дополнительной платы в подписках «Оптимум» и «Премиум» для всех зарегистрированных пользователей в приложениях iOS, Android, Smart TV, на Okko SmartBox и на сайте okko.tv.

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